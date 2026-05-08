Sandu Pharmaceuticals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sandu Pharmaceuticals hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Sandu Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,340 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 168,5 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 140,7 Millionen INR umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,83 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 699,35 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Sandu Pharmaceuticals 671,92 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at