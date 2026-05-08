|
08.05.2026 06:31:29
Sandu Pharmaceuticals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sandu Pharmaceuticals hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Sandu Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,340 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 168,5 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 140,7 Millionen INR umgesetzt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,83 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 699,35 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Sandu Pharmaceuticals 671,92 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.