Sandur Manganese Iron Ores hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sandur Manganese Iron Ores stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 5,35 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,85 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 15,06 Milliarden INR gegenüber 12,32 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at