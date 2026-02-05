Sandur Manganese Iron Ores präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sandur Manganese Iron Ores stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 2,38 INR gegenüber 2,83 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 12,09 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,52 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at