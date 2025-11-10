Sandur Manganese Iron Ores: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sandur Manganese Iron Ores hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,85 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,660 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 373,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,32 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,60 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at