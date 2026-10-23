Sandvik AB präsentierte Quartalsergebnisse

Sandvik AB hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,60 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,82 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29,22 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,73 Milliarden SEK ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 4,58 SEK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 36,80 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at