Sandvik (B) (spons ADRs): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sandvik (B) (spons ADRs) hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,280 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,29 Prozent auf 3,36 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD sowie einem Umsatz von 3,35 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at