Sandvik (B) (spons ADRs) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sandvik (B) (spons ADRs) veröffentlichte am 17.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,92 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sandvik (B) (spons ADRs) 3,07 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at