Sandvik (B) (spons ADRs) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sandvik (B) (spons ADRs) stellte am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Sandvik (B) (spons ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,45 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,19 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,920 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 12,30 Milliarden USD – ein Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sandvik (B) (spons ADRs) 11,62 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD sowie einen Umsatz von 13,12 Milliarden USD belaufen.

