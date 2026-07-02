Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
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02.07.2026 20:54:06
Sandwich chain Jersey Mike’s files for IPO as Blackstone eyes windfall
Private equity group targets valuation of up to $12bn for purveyor of cheesesteaks and cold-cut heroesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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