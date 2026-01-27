27.01.2026 06:31:28

SANEI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SANEI veröffentlichte am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 104,63 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 97,18 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,54 Prozent auf 7,62 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

