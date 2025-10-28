SANEI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SANEI präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 62,69 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SANEI ein EPS von 37,03 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,81 Prozent auf 6,92 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at