27.10.2026 06:31:29

SANEI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SANEI stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 21,17 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 62,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SANEI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,05 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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