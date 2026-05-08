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08.05.2026 06:31:29
SANEI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SANEI präsentierte in der am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 65,79 JPY gegenüber 74,30 JPY im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,23 Prozent auf 7,40 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 266,72 JPY. Im letzten Jahr hatte SANEI einen Gewinn von 274,03 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 29,04 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 28,47 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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