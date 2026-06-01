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01.06.2026 06:31:29
Sangal Papers stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sangal Papers stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,55 Prozent auf 367,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 468,1 Millionen INR gelegen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 18,11 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 21,62 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Sangal Papers im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,79 Milliarden INR im Vergleich zu 1,80 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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