Sangam (India) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sangam (India) veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,60 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,10 INR je Aktie erzielt worden.

Sangam (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,86 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at