Sangam (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sangam (India) stellte am 21.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,87 INR gegenüber 0,490 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,75 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,54 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at