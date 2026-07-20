20.07.2026 06:31:29

Sangam (India) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sangam (India) hat am 18.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 8,16 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sangam (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,60 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 7,90 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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