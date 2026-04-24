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24.04.2026 06:31:29
Sangam (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sangam (India) lud am 22.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 6,54 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sangam (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,89 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,38 Prozent auf 8,84 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 16,44 INR gegenüber 6,33 INR im Vorjahr.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 32,35 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 28,02 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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