Sangamo Therapeutics Aktie
WKN: 936386 / ISIN: US8006771062
|
23.06.2026 14:32:01
Sangamo Announces Asset Sale Agreements; Commences Chapter 11 Proceedings
(RTTNews) - Sangamo Therapeutics has entered into two separate asset sale agreements, one with Eli Lilly and Company (LLY) for Sangamos capsid delivery platform, zinc finger platform, modular integrase platform and the prion disease program, ST-506, and another with Astellas Pharma for the Fabry disease program, isaralgagene civaparvovec, or ST-920.
Also, Sangamo has commenced voluntary Chapter 11 proceedings in the U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware to facilitate a court-supervised reorganization, which is expected to include the auction of substantially all of Sangamo assets. Lilly and Astellas will each serve as stalking horse bidders for the sale of the assets.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sangamo Therapeutics Inc
|
13.05.26
|Ausblick: Sangamo Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Gewinne in New York: Das macht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
05.05.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
05.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
05.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sangamo Therapeutics von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
04.05.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite gibt zum Ende des Montagshandels nach (finanzen.at)
|
04.05.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Sangamo Therapeutics Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sangamo Therapeutics Inc
|0,11
|37,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.