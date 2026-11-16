Sangetsu legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sangetsu präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 60,57 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 60,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Sangetsu im vergangenen Quartal 51,09 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sangetsu 49,50 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at