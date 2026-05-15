Sangetsu stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sangetsu lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 75,85 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 64,09 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 55,04 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 53,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 249,08 JPY gegenüber 213,90 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 206,44 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 200,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at