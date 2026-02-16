Sangetsu: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sangetsu gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 65,83 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 64,77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,70 Prozent auf 52,51 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 53,42 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at