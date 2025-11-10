Sanghvi Movers: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sanghvi Movers präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,19 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,36 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,44 Prozent auf 2,10 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,56 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at