Sanghvi Movers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sanghvi Movers hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,35 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,82 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,36 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,08 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at