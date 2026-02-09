|
09.02.2026 06:31:29
Sanghvi Movers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sanghvi Movers hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,35 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,82 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,36 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,08 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!