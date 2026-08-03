Sanghvi Movers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sanghvi Movers gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,54 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,80 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 3,80 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,73 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at