Sanghvi Movers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sanghvi Movers ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sanghvi Movers die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 7,95 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sanghvi Movers 6,22 INR je Aktie verdient.

Sanghvi Movers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,51 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 21,29 INR gegenüber 18,08 INR je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,87 Prozent auf 10,70 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,82 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at