Sangoma Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sangoma Technologies ließ sich am 28.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sangoma Technologies die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sangoma Technologies ein Ergebnis je Aktie von 0,010 CAD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Sangoma Technologies 69,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 82,2 Millionen CAD umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 3,370 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,210 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 276,46 Millionen CAD – eine Minderung um 16,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 330,16 Millionen CAD eingefahren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 2,440 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 200,06 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at