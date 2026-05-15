Sangoma Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sangoma Technologies hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sangoma Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,060 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 70,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83,3 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at