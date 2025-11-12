Sangoma Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sangoma Technologies präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sangoma Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,080 CAD vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,69 Prozent auf 70,0 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at