Sangoma Technologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sangoma Technologies hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Sangoma Technologies ebenfalls 0,080 CAD je Aktie eingebüßt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,22 Prozent auf 71,7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at