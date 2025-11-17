Sangsin Brake: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sangsin Brake hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 133,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sangsin Brake -128,000 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 135,57 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 146,05 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at