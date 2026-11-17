Sangsin Brake hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Sangsin Brake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 279,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -133,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,52 Prozent auf 147,12 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 135,57 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at