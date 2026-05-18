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18.05.2026 06:31:29
Sangsin Brake: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sangsin Brake hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 133,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -10,000 KRW je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sangsin Brake in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 130,34 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 143,99 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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