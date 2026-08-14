Sangsin Brake hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sangsin Brake stellte am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 29,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -685,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 149,91 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 142,86 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at