Sangsin Brake: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sangsin Brake hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 164,84 KRW. Im letzten Jahr hatte Sangsin Brake einen Gewinn von 445,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 119,83 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 141,41 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 581,510 KRW. Im Vorjahr hatten 840,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 542,26 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 6,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 578,56 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at