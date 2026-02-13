Sanguine Media hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sanguine Media gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sanguine Media in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 58,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 0,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at