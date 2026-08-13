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13.08.2026 06:31:29
Sanguine Media hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sanguine Media hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 45,16 Prozent auf 0,2 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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