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12.06.2026 06:31:29
Sanguine Media präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sanguine Media präsentierte in der am 10.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,1 Millionen INR – eine Minderung von 39,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,2 Millionen INR eingefahren.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,23 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 0,95 Millionen INR.
Redaktion finanzen.at
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