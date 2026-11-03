Sanguine Media zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sanguine Media veröffentlichte am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 37,93 Prozent auf 0,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Sanguine Media 0,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at