Sanibel Ventures legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sanibel Ventures präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,020 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at