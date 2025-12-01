Sanichi Technology Bhd Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sanichi Technology Bhd Registered ließ sich am 28.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sanichi Technology Bhd Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 MYR. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sanichi Technology Bhd Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 1,1 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

