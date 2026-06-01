Sanichi Technology Bhd Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Sanichi Technology Bhd Registered hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Sanichi Technology Bhd Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 MYR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 MYR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 106,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,2 Millionen MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,7 Millionen MYR ausgewiesen.

Sanichi Technology Bhd Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,220 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,130 MYR je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Sanichi Technology Bhd Registered mit einem Umsatz von insgesamt 16,92 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 16,57 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 2,11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at