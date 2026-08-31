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31.08.2026 06:31:29
Sanichi Technology Bhd Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sanichi Technology Bhd Registered hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 MYR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 MYR erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Sanichi Technology Bhd Registered mit einem Umsatz von insgesamt 34,2 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 5080,30 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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