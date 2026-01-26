Julius Bär Aktie

Julius Bär für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009

26.01.2026 05:57:28

Sanieren ohne Applaus: Bollinger räumt bei Julius Bär auf

Vor einem Jahr hat Stefan Bollinger den CEO-Posten bei Julius Bär übernommen. Seither hat er den Schweizer Vermögensverwalter einem eisernen Fitnessprogramm unterworfen. Dafür erntet er nicht nur Applaus. Zeit für eine Bestandesaufnahme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
