Julius Bär Aktie
WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009
|
26.01.2026 05:57:28
Sanieren ohne Applaus: Bollinger räumt bei Julius Bär auf
Vor einem Jahr hat Stefan Bollinger den CEO-Posten bei Julius Bär übernommen. Seither hat er den Schweizer Vermögensverwalter einem eisernen Fitnessprogramm unterworfen. Dafür erntet er nicht nur Applaus. Zeit für eine Bestandesaufnahme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
