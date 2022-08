Sanierungsplan der insolventen Hotelkette Star Inn angenommen

Der Sanierungsplan der insolventen Star Inn Hotelbetriebs GmbH ist am Montag von einer Gläubigermehrheit angenommen worden, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilte. Demnach erhalten die Gläubiger eine Sanierungsplanquote in Höhe von 30 Prozent als Einmalquote, welche kurzfristig ausbezahlt werden soll. Finanziert werden soll der angenommene Plan mit Hilfe eines Investoren, der den Angaben zufolge die Gesellschaftsanteile an der Hotelkette übernimmt.

Bisher seien Forderungen in Höhe von rund 31,4 Mio. Euro angemeldet worden, etwa 13 Mio. davon wurden anerkannt, informierte der AKV in einer Aussendung. Die Kette betreibt 8 Hotels in Wien, Salzburg und Linz. Begründet wurde die Insolvenz seitens des AKV zuletzt mit den Auswirkungen der Coronapandemie bzw. deren Folgen für den Städtetourismus.

tpo/bel

APA