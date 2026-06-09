Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bundeskartellamt 09.06.2026 12:31:00

Sanierungsplan für Varta: Deutsche Bank und Co. könnten Anteile übernehmen

Sanierungsplan für Varta: Deutsche Bank und Co. könnten Anteile übernehmen

Die Deutsche Bank könnte direkt beim angeschlagenen Batteriehersteller Varta einsteigen.

Das Frankfurter Geldhaus und der britische Finanzinvestor Blantyre Capital Limited meldeten beim deutschen Bundeskartellamt Pläne zum Erwerb von Minderheitsbeteiligungen von jeweils mehr als 25 Prozent an der Varta AG zur Prüfung an, wie die Bonner Wettbewerbshüter am Dienstag auf ihren Internet-Seiten mitteilten.

In Finanzkreisen hieß es, es handle sich bei der Anmeldung zunächst um einen rein technischen Schritt. Sollte die Restrukturierung Vartas nicht greifen, müssten die Gläubiger Vartas ihre Interessen wahren können, sagte ein Insider Reuters. Darauf bereiten sie sich vor. Es handle sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, um auf Anteile zugreifen zu können, sagte ein weiterer Insider. Die Deutsche Bank, Blantyre und Varta wollten sich nicht äußern.

Produktion in Nördlingen aufgegeben

Varta hatte zuletzt die Produktion von Knopfzellen in Nördlingen nach dem Verlust des wichtigsten Kunden aufgeben müssen. Rund 350 Arbeitsplätze gehen damit verloren. Der Vertrag mit dem - nicht namentlich genannten - Ankerkunden laufe Ende Oktober aus, hatte Varta im Mai erklärt. Varta baut in Nördlingen fast ausschließlich die wiederaufladbaren "CoinPower"-Knopfzellen für die "AirPods"-Kopfhörer von Apple. Diese würden künftig von einem Lieferanten aus China geliefert, hatte ein Insider gesagt. Durch den Schritt müsse das Sanierungskonzept überarbeitet werden, hieß es nun. Aktuell liefen die Verhandlungen der Gläubiger mit Varta weiter, sagte ein weiterer Insider.

Varta war durch einen rasanten Expansionskurs in Schieflage geraten, die Aktien waren 2025 von der Börse genommen worden. Varta gehört dem österreichischen Unternehmer Michael Tojner und dem Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche.

Die Deutsche Bank-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,31 Prozent höher bei 27,94 Euro.

hel/moh

(APA)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Erste Group-Aktie fester: Deutsche Bank bestätigt Kaufempfehlung `Buy`

Bildquelle: MDart10 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

mehr Nachrichten