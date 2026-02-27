Sanifoam Sunger Sanayi ve Ticaret: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sanifoam Sunger Sanayi ve Ticaret hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 334,3 Millionen TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 220,6 Millionen TRY umgesetzt worden waren.

Auf der Umsatzseite hat Sanifoam Sunger Sanayi ve Ticaret im vergangenen Geschäftsjahr 1,15 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanifoam Sunger Sanayi ve Ticaret 864,39 Millionen TRY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at