SANIL ELECTRIC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SANIL ELECTRIC hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1211,59 KRW. Im Vorjahresviertel waren 806,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,74 Milliarden KRW – ein Plus von 66,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SANIL ELECTRIC 79,74 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at