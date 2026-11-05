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05.11.2026 06:31:28
SANIL ELECTRIC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
SANIL ELECTRIC lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1340,75 KRW, nach 1212,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 146,01 Milliarden KRW gegenüber 132,73 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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