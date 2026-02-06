SANIL ELECTRIC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SANIL ELECTRIC präsentierte in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 1476,65 KRW. Im letzten Jahr hatte SANIL ELECTRIC einen Gewinn von 909,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 142,13 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 108,38 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4961,67 KRW. Im letzten Jahr hatte SANIL ELECTRIC einen Gewinn von 3136,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 501,95 Milliarden KRW, während im Vorjahr 334,00 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 4849,66 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 508,06 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at