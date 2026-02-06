|
06.02.2026 06:31:28
SANIL ELECTRIC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SANIL ELECTRIC präsentierte in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 1476,65 KRW. Im letzten Jahr hatte SANIL ELECTRIC einen Gewinn von 909,00 KRW je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 142,13 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 108,38 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4961,67 KRW. Im letzten Jahr hatte SANIL ELECTRIC einen Gewinn von 3136,00 KRW je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 501,95 Milliarden KRW, während im Vorjahr 334,00 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 4849,66 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 508,06 Milliarden KRW taxiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.